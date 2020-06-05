Странности
Водку назвали самым безопасным продуктом в России
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Роскачество назвало водку наиболее безопасным продуктом в России.
Результаты исследования опубликованы на сайте организации.
Специалисты составили шкалу безопасности на основе предыдущих исследований, пишет НСН. Учитывалось процентное соотношение безопасных торговых марок продукта к общему числу брендов.
Выяснилось, что водка по количеству небезопасных компонентов признана безопаснее коньяка. В топ-5 безопасных продуктов также попали: нерафинированное подсолнечное масло, сушки, гречневая крупа и сметана.
В пятерку самых опасных для здоровья потребителя вошли свиной шашлык, глазированные ванильные сырки, коньяк, сервелат и сухие завтраки.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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