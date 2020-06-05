Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще восемь человек ● Российский турист пытался дать полицейскому взятку, чтобы проехать в Крым ● Обсерваторы Аксенова только для вида: в Крыму растет число приезжих ● Во время карантина россияне стали чаще покупать водку в большой таре ● Число заразившихся COVID-19 в Крыму превысило 400 человек
Вирус опять наступает: новые случаи COVID в Севастополе
фото © Новости Крыма
По состоянию на утро 5 июня в городе зарегистрировано еще два новых случая заболевания COVID-19.
Как сообщалось ранее, в конце мая и начале июня в течение нескольких дней не было зарегистрировано ни одного случая заражения.
«Положительный диагноз у человека который вернулся из Санкт -Петербурга. Накануне диагноз подтвердился у его родственника, с которым вместе был в поездке и на самоизоляции после возвращения. Еще один севастополец вернулся на полуостров из Киева – был в обсерваторе в Крыму и сейчас проходит лечение в Симферополе. Но так как прописка севастопольская, то в сводке он числится за Севастополем», - уточнили в пресс-службе.
Также за сутки после выздоровления были выписаны четыре человека, переболевшие COVID. Таким образом, всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 173 человек. Выздоровел 145 человек, 3 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 77 человек, в городской больнице № 9 – 77. Под наблюдением по месту жительства – 1278 человек.
За 4 июня экспресс-тестирование на пунктах пропуска прошли 222 человека.Как сообщалось ранее, в республике Крым на утро 5 июня зарегистрировано еще 8 новых случаев коронавируса, один пациент с COVID-19 скончался в больнице.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Число заразившихся COVID-19 в Крыму превысило 400 человек. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 6 человек.
Под меднаблюдением в Крыму находятся 2753 человека. В Крыму 2753 человека находятся под медицинским наблюдением.
За сутки в обсерваторы Крыма отправили 127 приезжих. Из них 95 человек въехали из материковой Украины.
В Севастополь привезли коронавирус из Санкт-Петербурга. По состоянию на утро 4 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.
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