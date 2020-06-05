Власть
В Судаке почти на неделю огранили движение транспорта
фото © Крым.реалии
В Судаке ограничили движение на ряде улиц из-за ремонта теплотрассы.
По информации администрации города, ограничения будут действовать до 9 июня.
Так, продолжаются ремонтные работы на пересечении улиц Ленина и Маяковского. «В настоящее время проводится демонтаж старых тепловых сетей, а также плит перекрытия с лотков теплотрасс. Работы ведутся по графику, без отставаний», – заверили в администрации.
До 9 июня временно ограничено движение на участке улицы Ленина от перекрестка ее с улицей Яблоневой до перекрестка с улицей Мичурина. Объезд осуществляется по улицам Яблоневая, Ломоносова, Коммунальная.
«Также, по договоренности с жильцами, в дни ремонтных работ с 8:00 до 17:00 дополнительно будет открыт проезд по улице Октябрьской через двор дома №38», – говорится в сообщении.
Власти напоминают, что на время ремонтных работ движение общественного транспорта от остановок «Горсад» и «Рынок» осуществляться не будет. Автобусы будут осуществлять объезд по улицам Гагарина, Коммунальной, Восточное шоссе до автостанции «Судак».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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