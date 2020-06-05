В Судаке почти на неделю огранили движение транспорта

фото © Крым.реалии

В Судаке ограничили движение на ряде улиц из-за ремонта теплотрассы.

По информации администрации города, ограничения будут действовать до 9 июня.

Так, продолжаются ремонтные работы на пересечении улиц Ленина и Маяковского. «В настоящее время проводится демонтаж старых тепловых сетей, а также плит перекрытия с лотков теплотрасс. Работы ведутся по графику, без отставаний», – заверили в администрации.

До 9 июня временно ограничено движение на участке улицы Ленина от перекрестка ее с улицей Яблоневой до перекрестка с улицей Мичурина. Объезд осуществляется по улицам Яблоневая, Ломоносова, Коммунальная.

«Также, по договоренности с жильцами, в дни ремонтных работ с 8:00 до 17:00 дополнительно будет открыт проезд по улице Октябрьской через двор дома №38», – говорится в сообщении.

Власти напоминают, что на время ремонтных работ движение общественного транспорта от остановок «Горсад» и «Рынок» осуществляться не будет. Автобусы будут осуществлять объезд по улицам Гагарина, Коммунальной, Восточное шоссе до автостанции «Судак».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя в мае обвалился на 90 процентов. Пассажиропоток в международном аэропорту Симферополь в мае 2020 года сократился на 90,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объявлен тендер на строительство аэровокзального комплекса Бельбека. Международный аэропорт Симферополь объявил тендер по определению подрядчика строительства аэровокзального комплекса аэропорта Бельбек, расположенного под Севастополем.

На двух участках трассы «Таврида» изменят схему движения. В Бахчисарайском районе внесут изменения в схему движения транспорта по трассе «Таврида», сообщил пресс-секретарь крымского управления компании «ВАД» Григорий Назаров.

В России вводят трехзначные коды регионов автомобильных номеров. МВД России расширило число комбинаций на автомобильных номерах. Кодом региона Алтайского края станет 222, Владимирской области – 333, Костромской области – 444, Омской области – 555, Москвы – 999.