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Власть

В Судаке почти на неделю огранили движение транспорта

11:41 пятница, 5 июня 2020
Судак
В Судаке почти на неделю огранили движение транспорта

фото © Крым.реалии

В Судаке ограничили движение на ряде улиц из-за ремонта теплотрассы.

По информации администрации города, ограничения будут действовать до 9 июня.

Так, продолжаются ремонтные работы на пересечении улиц Ленина и Маяковского. «В настоящее время проводится демонтаж старых тепловых сетей, а также плит перекрытия с лотков теплотрасс. Работы ведутся по графику, без отставаний», – заверили в администрации.

До 9 июня временно ограничено движение на участке улицы Ленина от перекрестка ее с улицей Яблоневой до перекрестка с улицей Мичурина. Объезд осуществляется по улицам Яблоневая, Ломоносова, Коммунальная.

«Также, по договоренности с жильцами, в дни ремонтных работ с 8:00 до 17:00 дополнительно будет открыт проезд по улице Октябрьской через двор дома №38», – говорится в сообщении.

Власти напоминают, что на время ремонтных работ движение общественного транспорта от остановок «Горсад» и «Рынок» осуществляться не будет. Автобусы будут осуществлять объезд по улицам Гагарина, Коммунальной, Восточное шоссе до автостанции «Судак».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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