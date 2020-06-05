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Власть

В Симферополье перекрыли автомобильные съезды возле аэропорта

10:53 пятница, 5 июня 2020

В «Службе автомобильных дорог Крыма» предупреждают об изменении схемы движения автотранспорта в районе аэропорта в Симферополе.

«Съезды с подъездной дороги к аэропорту в направлении Евпатории и в обратном направлении будут перекрыты. Для движения со стороны Симферополя в сторону Евпатории теперь необходимо будет двигаться в направлении села Укромное и осуществлять поворот в соответствии с установленными знаками дорожного движения», – сказано в сообщении ведомства.

Как уточнили в службе автодорог, в месте пересечения временной объездной дороги и трассы Красноперекопск – Симферополь установлен светофор, регулирующий движение.

Причины изменения схемы движения в ведомстве не пояснили.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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