В Симферополе мотоциклист погиб в аварии с иномаркой

В Симферополе мотоциклист погиб в результате аварии с иномаркой, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации ведомства, авария произошла накануне вечером.

37-летний водитель мотоцикла Ducati двигался по проспекту Победы со стороны улицы Глинки в направлении улицы Чапчакчи Хатидже, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia, за рулем которого был 42-летний водитель.

В результате аварии мотоциклист погиб, а водитель иномарки получил травмы.

«По факту ДТП полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», - говорится в сообщении.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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