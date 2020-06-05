Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.3
воздух +24
море +17

Происшествия

В Симферополе мотоциклист погиб в аварии с иномаркой

В Симферополе мотоциклист погиб в результате аварии с иномаркой, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации ведомства, авария произошла накануне вечером.

37-летний водитель мотоцикла Ducati двигался по проспекту Победы со стороны улицы Глинки в направлении улицы Чапчакчи Хатидже, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia, за рулем которого был 42-летний водитель.

В результате аварии мотоциклист погиб, а водитель иномарки получил травмы.

«По факту ДТП полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», - говорится в сообщении.

Ранее в Ялте произошло столкновение мотоцикла и легкового авто, в результате которого погибла 19-летняя девушка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе спасатели вытащили женщину из пятиметровой ямы. Сотрудники «КРЫМ- СПАС» извлекли женщину, провалившуюся в глубокую яму. Женщина находилась в бетонированной яме на глубине 5 метров и достаточно серьезно пострадала, сообщает пресс-служба МЧС РК.

«КамАЗ» с бетономешалкой сбил пенсионерку под Симферополем. В селе Мирное под Симферополем автобетоносмеситель «КамАЗ» совершил наезд на 76-летнюю женщину, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

В Крыму в лобовом столкновении грузовика и иномарки пострадал ребенок. В Бахчисарайском районе Крыма лоб в лоб столкнулись легковая машина и малотоннажный грузовик, есть пострадавшие.

Ночью в Евпатории сгорели «Лексус» и «Лада». В час ночи в службу спасения поступило сообщение о том, что в Евпатории горят два автомобиля.

Водный кризис
Севастополь рискует остаться без воды

Севастополь рискует остаться без воды

Севастополь рискует остаться без воды: основной питьевой источник города – Чернореченское водохранилище стремительно мелеет.

Коронавирус в Крыму
Восемь случаев в одном городе: где выявили новых больных в Крыму

Восемь случаев в одном городе: где выявили новых больных в Крыму

За минувшие сутки в Республике Крым лабораторно подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все заболевшие выявлены в Симферополе.

Коронавирус в Крыму
Вирус опять наступает: новые случаи COVID в Севастополе

Вирус опять наступает: новые случаи COVID в Севастополе

По состоянию на утро 5 июня в городе зарегистрировано еще два новых случая заболевания COVID-19.

Власть
Национального природного парка в Севастополе не будет

Национального природного парка в Севастополе не будет

Создать Национальный природный парк «Южнобережный» депутаты заксобрания предложили два года назад.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации