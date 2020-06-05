Происшествия
В Симферополе мотоциклист погиб в аварии с иномаркой
В Симферополе мотоциклист погиб в результате аварии с иномаркой, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По информации ведомства, авария произошла накануне вечером.
37-летний водитель мотоцикла Ducati двигался по проспекту Победы со стороны улицы Глинки в направлении улицы Чапчакчи Хатидже, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia, за рулем которого был 42-летний водитель.
В результате аварии мотоциклист погиб, а водитель иномарки получил травмы.
«По факту ДТП полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», - говорится в сообщении.
Ранее в Ялте произошло столкновение мотоцикла и легкового авто, в результате которого погибла 19-летняя девушка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе спасатели вытащили женщину из пятиметровой ямы. Сотрудники «КРЫМ- СПАС» извлекли женщину, провалившуюся в глубокую яму. Женщина находилась в бетонированной яме на глубине 5 метров и достаточно серьезно пострадала, сообщает пресс-служба МЧС РК.
«КамАЗ» с бетономешалкой сбил пенсионерку под Симферополем. В селе Мирное под Симферополем автобетоносмеситель «КамАЗ» совершил наезд на 76-летнюю женщину, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
В Крыму в лобовом столкновении грузовика и иномарки пострадал ребенок. В Бахчисарайском районе Крыма лоб в лоб столкнулись легковая машина и малотоннажный грузовик, есть пострадавшие.
Ночью в Евпатории сгорели «Лексус» и «Лада». В час ночи в службу спасения поступило сообщение о том, что в Евпатории горят два автомобиля.
Севастополь рискует остаться без воды
Севастополь рискует остаться без воды: основной питьевой источник города – Чернореченское водохранилище стремительно мелеет.
Восемь случаев в одном городе: где выявили новых больных в Крыму
За минувшие сутки в Республике Крым лабораторно подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все заболевшие выявлены в Симферополе.
Вирус опять наступает: новые случаи COVID в Севастополе
По состоянию на утро 5 июня в городе зарегистрировано еще два новых случая заболевания COVID-19.
Друг семьи признался в убийстве шестилетней девочки в Крыму
Следователи в Крыму задержали мужчину по подозрению в совершении полового преступления и убийства шестилетней девочки в Ленинском районе.
2 июня
Национального природного парка в Севастополе не будет
Создать Национальный природный парк «Южнобережный» депутаты заксобрания предложили два года назад.