В Симферополе борются со стихийщиками перекапыванием земли

На улице 60 лет Октября, где с недавних пор масштабно развернулась стихийная торговля, перекопали территорию, облюбованную уличными продавцами.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

Департаментом административно-технического контроля администрации Симферополя ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по пресечению несанкционированной торговли.

— В период с 1 по 3 июня совместно с представителями правоохранительных органов проведены ежедневные рейды по выявлению и пресечению несанкционированной торговли. Особое внимание было уделено улице 60 лет Октября, где после демонтажа НТО стихийная торговля обрела масштабы, — рассказал он, — по результатам рейдовых мероприятий было составлено 6 административных протоколов за реализацию товаров в неустановленных для этого местах, — сообщил начальник департамента Тарон Мовсесян.

Как подчеркнул Тарон Мовсесян, на основании обращения в департамент городского хозяйства администрации территория на улице 60 лет Октября, где ведется несанкционированная торговля, была вскопана сотрудниками МБУ «Город», а также на данной территории установлено ежедневное дежурство с 9.00 до 20.00, с целью ликвидации стихийной торговли.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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