В Севастополе «Жигули» врезались в автобус

На Камышовом шоссе в Севастополе произошло ДТП с участием автомобиля «Жигули» и городского автобуса.

Видео аварии очевидцы опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

По информации комментаторов, за рулем находился пожилой мужчина, которому стало плохо за рулем, вследствие чего он потерял управление.

Некоторые из проезжавших мимо в момент происшествия водители утверждают, что «мужчина на руле лежал уже неживой».

По предварительной информации, никто из пассажиров автобуса не пострадал.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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