В Севастополе готовы к публичному сносу незаконной высотки

В Севастополе больше ничто не препятствует сносу пятиэтажного строения, которое было возведено на участке под ИЖС по адресу: Стрелецкий проезд, 14.

Севастопольский городской суд своим решением снял обеспечительные меры, запрещавшие проводить какие-либо действия на территории объекта.

«Суд апелляционной инстанции сегодня оставил предыдущее решение Гагаринского суда в силе, тем самым отменив обеспечительные меры. Собственник постройки сегодня приступил к сносу самостроя», — сообщил Андрей Аникин, проходивший по делу в качестве третьего лица.

Напомним, что решение суда о демонтаже этого здания было вынесено еще в конце 2015 года, однако не было исполнено собственником. В январе 2020-го снести здание поручили ГБУ «Парки и скверы», но работы многократно срывались, а после были приостановлены по решению суда.

«Демонтаж приостановлен по причине того, что собственник данного строения обратился в суд, который, в свою очередь, на время судебного разбирательства наложил обеспечительные меры в виде запрета проводить какие-либо действия в отношении данного здания», — заявляли ранее в департаменте городского хозяйства.

В марте 2020 года решением Гагаринского районного суда Севастополя обеспечительные меры были сняты, но снос здания не возобновился, так как судебное решение было обжаловано. Итоги рассмотрения апелляции официально пока не опубликованы на сайте Севастопольского городского суда.

Сейчас, по словам Андрея Аникина, живущего по соседству с недостроем, собственник здания стремительно приступил к демонтажу верхних этажей, хотя упорно не хотел этого делать в течение практически пяти лет. На месте работает бригада, шумит техника и возводятся строительные леса, однако согласованы ли эти мероприятия с городскими ведомствами — Аникин сомневается.

«Когда сносятся такие здания — подготавливается уведомление в департамент архитектуры и градостроительства, далее рассматривается проект сноса. Если все нормально — они ставят в известность Севгосстройнадзор о том, что подрядчик выполнил все обязательства, подготовил проект, прошел экспертизу. Соответственно, должен быть паспорт объекта: кто будет выполнять работы, когда они начинаются и должны заканчиваться, — естественно, этого ничего нет», — сказал он.

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