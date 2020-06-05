Курортный сезон
Развитие сюжета: Невнятная позиция правительства Крыма «добивает» и без того полумертвую туристическую сферу ● Больше половины пляжей Севастополя еще не готовы к курортному сезону ● Власти России намекнули, что пляжи Крыма могут открыться через две недели ● В Ялте думают, что восстановят поток туристов за счет событийных мероприятий ● Сезон не открыт, но на крымских пляжах уже запрещают купаться
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План по старту работы санаторно-курортного и гостиничного комплекса, разработанный Министерством курортов и туризма Республики Крым, включает три этапа.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.
— На видеоселекторе заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко привел в пример ту этапность, которую предусмотрел Крым и выдал на рассмотрение федерального центра, — сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Согласно этому плану, межрегиональный туризм будет возможен уже в июле при условии соблюдениями объектами рекомендаций Роспотребнадзора и стабильной эпидемиологической ситуации на полуострове.
— Мы находимся в ежедневном контакте с Ростуризмом, нас слышат и помогают в ряде моментов. Нами отправлены в федеральный центр ряд предложений по смягчению требований Роспотребнадзора и этапности работы, Глава Республики нас поддержал. Мы предполагаем ориентировочно 15 июня открытие санаториев и гостиниц с медлицензией, ориентировочно 1 июля — открытие межсубъектового туризма, однако это зависит от согласования с федеральными структурами, которое мы ждем со дня на день, — сказал Волченко.
Он подчеркнул, что Министерство курортов и туризма Республики находится в постоянном диалоге и с руководителями объектов размещения.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Крыму заявили, что Москва разрешила поэтапный план запуска сезона
План по старту работы санаторно-курортного и гостиничного комплекса, разработанный Министерством курортов и туризма Республики Крым, включает три этапа.
Курортный сезон
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