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В Крыму заявили, что Москва разрешила поэтапный план запуска сезона

19:46 пятница, 5 июня 2020
В Крыму заявили, что Москва разрешила поэтапный план запуска сезона

фото © kamilla-alushta.com

План по старту работы санаторно-курортного и гостиничного комплекса, разработанный Министерством курортов и туризма Республики Крым, включает три этапа.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.

— На видеоселекторе заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко привел в пример ту этапность, которую предусмотрел Крым и выдал на рассмотрение федерального центра, — сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Согласно этому плану, межрегиональный туризм будет возможен уже в июле при условии соблюдениями объектами рекомендаций Роспотребнадзора и стабильной эпидемиологической ситуации на полуострове.

— Мы находимся в ежедневном контакте с Ростуризмом, нас слышат и помогают в ряде моментов. Нами отправлены в федеральный центр ряд предложений по смягчению требований Роспотребнадзора и этапности работы, Глава Республики нас поддержал. Мы предполагаем ориентировочно 15 июня открытие санаториев и гостиниц с медлицензией, ориентировочно 1 июля — открытие межсубъектового туризма, однако это зависит от согласования с федеральными структурами, которое мы ждем со дня на день, — сказал Волченко.

Он подчеркнул, что Министерство курортов и туризма Республики находится в постоянном диалоге и с руководителями объектов размещения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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