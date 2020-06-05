Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Восемь случаев в одном городе: где выявили новых больных в Крыму ● Вирус опять наступает: новые случаи COVID в Севастополе ● Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще восемь человек ● Российский турист пытался дать полицейскому взятку, чтобы проехать в Крым ● Обсерваторы Аксенова только для вида: в Крыму растет число приезжих
В Крыму скончался еще один пациент с коронавирусом
За прошедшие сутки в Крыму умер пациент с подтвержденным COVID-19, который долгое время находился в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.
Продолжают лечение 105 пациентов с коронавирусом. Пять из них находятся в тяжелом состоянии: трое – на инвазивной вентиляции легких, двое – на кислородной поддержке.82 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, 18 человек – в удовлетворительном состоянии.
Всего с начала пандемии от COVID-19 вылечились 297 человек, в том числе 12 пациентов выписаны за последние сутки.
Под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 2856 человек, в том числе под динамическим наблюдением на дому – 1550 граждан.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Вирус опять наступает: новые случаи COVID в Севастополе. По состоянию на утро 5 июня в городе зарегистрировано еще два новых случая заболевания COVID-19.
Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще восемь человек. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 8 человек.
Число заразившихся COVID-19 в Крыму превысило 400 человек. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 6 человек.
Под меднаблюдением в Крыму находятся 2753 человека. В Крыму 2753 человека находятся под медицинским наблюдением.
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