В Крыму местный «шумахер» насобирал 125 штрафов за два месяца

Злостный нарушитель скоростного режима попался сотрудникам одного из постов дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД Крыма.

Оказалось, что мужчина на «Мерседесе» уличен в превышении скорости уже более сотни раз, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В ходе проверки документов по базе правоохранители обнаружили, что за последние пару месяцев, с марта по май, остановленный 47-летний симферополец нарушил скоростной режим еще 125 раз. Данные все это время фиксировались автоматическими комплексами, по которым выяснилось, что нарушал крымский «шумахер» в самых разных уголках полуострова.

Общая сумма штрафов за превышения тоже скопилась немаленькая: сейчас на счету у водителя 73 тысячи рублей неуплаченных долгов.

«Сотрудниками Центра автоматической фиксации административных правонарушений УГИБДД МВД по Республике Крым уплата штрафов со стороны водителя взята на особый контроль», - отметили в пресс-службе ведомства.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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