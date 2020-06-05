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Происшествия

Унизившего честь полиции в Севастополе приговорили к обязательным работам

Проживающий в Севастополе гражданин, совершивший в пьяном виде ДТП и пытавшийся сбежать, при задержании оскорбил сотрудника полиции и был приговорен к 200 часам обязательных работ, сообщает прокуратура города.

Мужчина 1974 года рождения, проживающий в городе Севастополе, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в январе 2020 года совершил ДТП и попытался скрыться. На место ДТП очевидцами были вызваны сотрудники полиции.

«Мужчина, будучи недовольным задержанием, публично, в присутствии гражданских лиц, оскорбил сотрудника полиции, унизив его честь и достоинство, как сотрудника правоохранительного органа РФ, так и гражданина», - сообщает подробности злодейства прокуратура.

Пьяный оскорбитель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Мировой судья судебного участка Гагаринского судебного района приговорил злоумышленника к наказанию в виде 200 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее Росгвардией был задержан пьяный гражданин, пытавшийся в ночи выломать двери пункта скорой помощи, чтобы добраться до лечения.

В тексте использованы материалы: Форпост

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