Умер советский актер Михаил Кокшенов

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Михаил Кокшенов скончался на 84 году жизни.

Об этом сообщила поэт Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.

В октябре 2017 года 82-летний Кокшенов был доставлен в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт. Позднее его дочь Алевтина Вокрош сообщала, что артист находится дома.

Актер и режиссер Михаил Кокшенов известен своими яркими, характерными ролями в фильмах «Женя, Женечка и «Катюша», «Спортлото 82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы» и многих других.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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