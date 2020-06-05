Происшествия
Умер советский актер Михаил Кокшенов
фото © Новости Крыма
Михаил Кокшенов скончался на 84 году жизни.
Об этом сообщила поэт Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
В октябре 2017 года 82-летний Кокшенов был доставлен в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт. Позднее его дочь Алевтина Вокрош сообщала, что артист находится дома.
Актер и режиссер Михаил Кокшенов известен своими яркими, характерными ролями в фильмах «Женя, Женечка и «Катюша», «Спортлото 82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы» и многих других.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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