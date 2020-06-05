Ученые дали неутешительный прогноз на лето по осадкам в Крыму

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На полуострове уровень воды в реках и водохранилищах в летние месяцы по-прежнему будет низким.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Также ученые отмечают, что в ближайшие месяцы в республике может начаться засуха.

«Согласно данным Росгидромета, на территории Республики Крым и города Севастополь в летние месяцы ожидаются низкие уровни воды в реках и водохранилищах», - говорится в исследовании.

Также эксперты предупреждали о возможной сильной засухе в Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областях, так как зимой в этих регионах выпало слишком мало осадков.

Накануне глава Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что страхи о нехватке воды в курортный сезон преувеличены. Он гарантировал, что регион будет обеспечен питьевой водой в достаточных объемах до конца турсезона. До 2014 года Крым обеспечивался пресной водой преимущественно через Северо-Крымский канал, однако шесть лет назад Украина прекратила подачу воды. Ранее первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс признал, что теперь региону необходимо полагаться исключительно на собственные возможности при решении проблемы водоснабжения полуострова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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