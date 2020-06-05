Стала известна точная дата выборов губернатора Севастополя

Выборы губернатора Севастополя планируют провести 13 сентября.

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Законодательного собрания региона.

«Назначить досрочные выборы губернатора города Севастополя на 13 сентября 2020 года», - говорится в документе. На данный момент врио губернатора Севастополя является Михаил Развожаев, которого назначили на эту должность 11 июля, после отставки губернатора Дмитрия Овсянникова.

Ранее в Центризбиркоме предупредили о возможном переносе выборов, запланированных на 13 сентября, на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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