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Коронавирус в Крыму

Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще восемь человек

10:03 пятница, 5 июня 2020
Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще восемь человек

фото © iz.ru

Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 8 человек.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 4 июня на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары», – написал он.

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 413 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 297 пациентов, 12 человек скончались.

В Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный из-за распространения на полуострове COVID-19. С 1 июня возобновили работу летние площадки кафе и ресторанов, с 15 июня ожидается поэтапное возобновление работы санаторно-курортного комплекса. Закрытыми пока остаются спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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За сутки в обсерваторы Крыма отправили 127 приезжих. Из них 95 человек въехали из материковой Украины.

В Севастополь привезли коронавирус из Санкт-Петербурга. По состоянию на утро 4 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

В Крыму скончался еще один пациент с COVID. В Республике Крым за прошедшие сутки умер еще один пациент с новой коронавирусной инфекцией.

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