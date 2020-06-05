Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Российский турист пытался дать полицейскому взятку, чтобы проехать в Крым ● Обсерваторы Аксенова только для вида: в Крыму растет число приезжих ● Во время карантина россияне стали чаще покупать водку в большой таре ● Число заразившихся COVID-19 в Крыму превысило 400 человек ● Детские лагеря Крыма будут заполнены лишь на 50 процентов
Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще восемь человек
фото © iz.ru
Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 8 человек.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«За 4 июня на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары», – написал он.
Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 413 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 297 пациентов, 12 человек скончались.
В Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный из-за распространения на полуострове COVID-19. С 1 июня возобновили работу летние площадки кафе и ресторанов, с 15 июня ожидается поэтапное возобновление работы санаторно-курортного комплекса. Закрытыми пока остаются спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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