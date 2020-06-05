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Снова будут пробки: Симферополь готовится к ремонту более 80 улиц
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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в крымской столице планируется отремонтировать 21 улицу.
Однако сейчас решается вопрос о выделении дополнительных средств на ремонт еще более 60 улиц. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила замглавы администрации крымской столицы Вероника Глоба.
«Сегодня текущие ремонты проводятся на шести улицах, в рамках которых делают тротуары, устанавливаются новые знаки и приводится в соответствие дорожное полотно и разметка. Всего в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на этот год - 21 улица», - сказала Глоба, добавив, что на данный момент на согласовании у Минтранса РК ремонт еще более 60 улиц.
Часть дорог, в том числе в центре города, ожидает капитальный ремонт. Однако он предположительно начнется лишь в 2021 году, так как в течение этого года будет разрабатываться проектная документация.
В мае правительство России приняло решение выделить 6,85 миллиардов рублей на ремонт дорог в Крыму. Говорилось, что принятие проекта позволит привести в соответствие с нормативными требованиями не менее 166 километров крымских дорог. Причем речь идет не только о дорогах регионального и местного значения, но и о муниципальных.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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