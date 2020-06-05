Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.3
воздух +24
море +17

Происшествия

Симферопольская мошенница выманила у жительницы села 300 тысяч рублей

Средства были переданы в обмен на содействие в получении документов, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В отдел полиции г. Симферополя поступило заявление от 41-летней жительницы одного из сел Джанкойского района о совершенном в отношении нее мошенничестве.

Пострадавшая попросила принять меры к женщине, которая незаконно завладела ее денежными средствами в сумме 300 тысяч рублей якобы за оказание содействия в получении необходимых документов. Никакую помощь заявительница от новой знакомой не получила, как не получила обратно и своих денег.

Участковыми уполномоченными полиции ОП №1 «Железнодорожный» Управления МВД России по г. Симферополю по подозрению в совершении данного преступления была задержана ранее не судимая 27-летняя местная жительница. От подозреваемой поступили признательные показания.

Полицейскими установлена причастность задержанной к совершению еще двух аналогичных преступлений на территории г. Симферополя. Всего же женщина путем обмана завладела деньгами трех граждан. Как выяснилось, никаких связей злоумышленница не имела, попросту вводя в заблуждение своих жертв в возможности оказания им помощи.

Следственными органами ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Согласно действующему законодательству, ей может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Трое симферопольцев отняли у курьера сумку с роллами и пиццей. Полицейские Симферополя задержали троих местных жителей по подозрению в нападении на курьера одной из компаний доставки еды.

Житель Крыма с игрушечным пистолетом грабил ювелирные магазины. Сотрудники МВД задержали жителя Сакского района, подозреваемого в серии разбойных нападений на ювелирные магазины.

Крымчанина обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка. Обвинение в совершении изнасилования, насильственных действий сексуального характера и убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера шестилетней девочки предъявлено 39-летнему жителю поселка Ленино в Крыму.

В Симферополе поймали автовора. Симферопольскими оперативниками задержан подозреваемый в серии краж из отечественных автомобилей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Водный кризис
Севастополь рискует остаться без воды

Севастополь рискует остаться без воды

Севастополь рискует остаться без воды: основной питьевой источник города – Чернореченское водохранилище стремительно мелеет.

Коронавирус в Крыму
Восемь случаев в одном городе: где выявили новых больных в Крыму

Восемь случаев в одном городе: где выявили новых больных в Крыму

За минувшие сутки в Республике Крым лабораторно подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все заболевшие выявлены в Симферополе.

Коронавирус в Крыму
Вирус опять наступает: новые случаи COVID в Севастополе

Вирус опять наступает: новые случаи COVID в Севастополе

По состоянию на утро 5 июня в городе зарегистрировано еще два новых случая заболевания COVID-19.

Власть
Национального природного парка в Севастополе не будет

Национального природного парка в Севастополе не будет

Создать Национальный природный парк «Южнобережный» депутаты заксобрания предложили два года назад.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации