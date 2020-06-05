Симферопольская мошенница выманила у жительницы села 300 тысяч рублей

Средства были переданы в обмен на содействие в получении документов, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В отдел полиции г. Симферополя поступило заявление от 41-летней жительницы одного из сел Джанкойского района о совершенном в отношении нее мошенничестве.

Пострадавшая попросила принять меры к женщине, которая незаконно завладела ее денежными средствами в сумме 300 тысяч рублей якобы за оказание содействия в получении необходимых документов. Никакую помощь заявительница от новой знакомой не получила, как не получила обратно и своих денег.

Участковыми уполномоченными полиции ОП №1 «Железнодорожный» Управления МВД России по г. Симферополю по подозрению в совершении данного преступления была задержана ранее не судимая 27-летняя местная жительница. От подозреваемой поступили признательные показания.

Полицейскими установлена причастность задержанной к совершению еще двух аналогичных преступлений на территории г. Симферополя. Всего же женщина путем обмана завладела деньгами трех граждан. Как выяснилось, никаких связей злоумышленница не имела, попросту вводя в заблуждение своих жертв в возможности оказания им помощи.

Следственными органами ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Согласно действующему законодательству, ей может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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