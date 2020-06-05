Семерых крымчан госпитализировали с внебольничной пневмонией за сутки

В Крыму от внебольничной пневмонии лечатся 168 пациентов, в том числе семь заболевших госпитализированы за минувшие сутки.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе.

«На лечении в стационарах находятся 168 пациентов с внебольничной пневмонией. Пять из них в тяжелом состоянии. Число госпитализированных за сутки с подтвержденным диагнозом «внебольничная пневмония» составило семь человек, выписано девять», – сказал замглавы Минздрава РК.

Как сообщалось, за 4 июня в Крыму выявлено восемь новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 413 случаев заражения коронавирусом. 29 из них завозные из-за границы, 74 - из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними.

296 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 14 – при лабораторном скрининге здоровых людей.

С начала пандемии от COVID-19 вылечились 297 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Восемь случаев в одном городе: где выявили новых больных в Крыму. За минувшие сутки в Республике Крым лабораторно подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все заболевшие выявлены в Симферополе.

Вирус опять наступает: новые случаи COVID в Севастополе. По состоянию на утро 5 июня в городе зарегистрировано еще два новых случая заболевания COVID-19.

Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще восемь человек. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 8 человек.

Число заразившихся COVID-19 в Крыму превысило 400 человек. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 6 человек.