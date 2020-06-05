Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму скончался еще один пациент с коронавирусом ● Восемь случаев в одном городе: где выявили новых больных в Крыму ● Вирус опять наступает: новые случаи COVID в Севастополе ● Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще восемь человек ● Российский турист пытался дать полицейскому взятку, чтобы проехать в Крым
Семерых крымчан госпитализировали с внебольничной пневмонией за сутки
В Крыму от внебольничной пневмонии лечатся 168 пациентов, в том числе семь заболевших госпитализированы за минувшие сутки.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе.
«На лечении в стационарах находятся 168 пациентов с внебольничной пневмонией. Пять из них в тяжелом состоянии. Число госпитализированных за сутки с подтвержденным диагнозом «внебольничная пневмония» составило семь человек, выписано девять», – сказал замглавы Минздрава РК.
Как сообщалось, за 4 июня в Крыму выявлено восемь новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 413 случаев заражения коронавирусом. 29 из них завозные из-за границы, 74 - из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними.
296 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 14 – при лабораторном скрининге здоровых людей.
С начала пандемии от COVID-19 вылечились 297 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Восемь случаев в одном городе: где выявили новых больных в Крыму. За минувшие сутки в Республике Крым лабораторно подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все заболевшие выявлены в Симферополе.
Вирус опять наступает: новые случаи COVID в Севастополе. По состоянию на утро 5 июня в городе зарегистрировано еще два новых случая заболевания COVID-19.
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Число заразившихся COVID-19 в Крыму превысило 400 человек. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 6 человек.
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