Водный кризис
Развитие сюжета: Константинов думает, что никакой водной проблемы в Крыму нет ● Аксенов посчитал, что 2020 год самый засушливый за 150 лет ● Возможны ли переговоры Москвы и Киева о воде для Крыма? ● Европейский суд отказал фирме из Крыма по жалобе о водной блокаде ● Запасы крымских водохранилищ естественного стока вдвое меньше, чем год назад
Русло реки Салгир в Симферополе заросло из-за засухи
фото © Виктор Гавриш
Вода в реке Салгир в Симферополе застаивается, в русле появилась обильная растительность.
Коммунальщики будут чистить русло трижды в месяц, сообщил начальник департамента городского хозяйства (ДГХ) администрации Якуб Зейтулаев.
«Тина начала быстрее и обильнее появляться из-за того, что в водохранилище воды мало, перестали производить санитарные спуски воды в реку. Вода фактически стоит, и поэтому цветет», – рассказал начальник ДГХ.
Он уточнил, что график уборки набережной и очистки русла реки был скорректирован. «Пять раз в неделю сотрудники МБУ «Город» выполняют очистку урн на набережной, трижды в неделю – очистка набережной от случайного мусора, и два-три раза в месяц будет производиться очистка русла от растительности», – добавил Зейтулаев.
Первый и второй этапы капитального ремонта и чистки русла рек Салгир и Малый Салгир в прошлом году провела компания-подрядчик ООО «Асгард». Строители приступили к работам в конце мая 2019 года. Стоимость реконструкции восьмикилометрового участка набережной и очистки русел рек Салгир и Малый Салгир составила порядка 600 млн рублей. В начале этого года власти закрепили за участком набережной от ул. Шмидта по направлению движения в сторону сквера им. Григория Потемкина статус пешеходной зоны. В муниципальном бюджетном учреждении «Город» было создано специальное подразделение, в обязанности которого входит уборка набережной и русла реки.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что 2020 год стал для Крыма одним из самых засушливых за последние 150 лет. Ранее гидрометцентр сообщил, что крымские водохранилища естественного стока к началу лета накопили на 110 млн кубометров, или в 2,3 раза воды меньше, чем год назад.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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