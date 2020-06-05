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Водный кризис

Русло реки Салгир в Симферополе заросло из-за засухи

Русло реки Салгир в Симферополе заросло из-за засухи

фото © Виктор Гавриш

Вода в реке Салгир в Симферополе застаивается, в русле появилась обильная растительность.

Коммунальщики будут чистить русло трижды в месяц, сообщил начальник департамента городского хозяйства (ДГХ) администрации Якуб Зейтулаев.

«Тина начала быстрее и обильнее появляться из-за того, что в водохранилище воды мало, перестали производить санитарные спуски воды в реку. Вода фактически стоит, и поэтому цветет», – рассказал начальник ДГХ.

Он уточнил, что график уборки набережной и очистки русла реки был скорректирован. «Пять раз в неделю сотрудники МБУ «Город» выполняют очистку урн на набережной, трижды в неделю – очистка набережной от случайного мусора, и два-три раза в месяц будет производиться очистка русла от растительности», – добавил Зейтулаев.

Первый и второй этапы капитального ремонта и чистки русла рек Салгир и Малый Салгир в прошлом году провела компания-подрядчик ООО «Асгард». Строители приступили к работам в конце мая 2019 года. Стоимость реконструкции восьмикилометрового участка набережной и очистки русел рек Салгир и Малый Салгир составила порядка 600 млн рублей. В начале этого года власти закрепили за участком набережной от ул. Шмидта по направлению движения в сторону сквера им. Григория Потемкина статус пешеходной зоны. В муниципальном бюджетном учреждении «Город» было создано специальное подразделение, в обязанности которого входит уборка набережной и русла реки.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что 2020 год стал для Крыма одним из самых засушливых за последние 150 лет. Ранее гидрометцентр сообщил, что крымские водохранилища естественного стока к началу лета накопили на 110 млн кубометров, или в 2,3 раза воды меньше, чем год назад.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пригород Симферополя на сутки останется без воды. В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях в пятницу и субботу будет ограничено водоснабжение в селах Дубки и Мирное Симферопольского района.

В Крыму отложили повышение тарифов на газ и свет. Плановое повышение тарифов на газ и свет с 1 июля не состоится.

Жителей Алушты попросили не пить воду из-под крана. 16-17 июня в городе будет проходить профилактическая промывка и дезинфекция резервуаров запаса воды, сообщает пресс-служба администрации Алушты.

Крымчане на самоизоляции выбрасывают в полтора раза больше мусора. За время карантинных мероприятий и режима самоизоляции объем ТКО на контейнерных площадках увеличился в полтора раза, особенно много появилось крупногабаритного и строительного мусора.

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