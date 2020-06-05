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Российский турист пытался дать полицейскому взятку, чтобы проехать в Крым
фото © Новости Крыма
Житель Самарской области на посту пропуска «Керчь» пытался дать взятку сотруднику ДПС за возможность попасть в Крым.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
В ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения на стационарном посту «Керчь» нарядом Отдельной роты ДПС был остановлен автомобиль «ВАЗ-21150».
В ходе разговора с полицейскими 38-летний водитель, который приехал на полуостров с туристическими целями из Самарской области, высказал желание проехать на территорию Республики Крым, «порешав вопрос на месте» с использованием 5-тысячной купюры.
В ответ мужчина был предупрежден сотрудником госавтоинспекции о том, что его действия будут рассматриваться как факт предложения взятки должностному лицу, при этом ему следует развернуться и проследовать обратно через мост.
Несмотря на предупреждения, злоумышленник, находясь в салоне служебного автомобиля ГИБДД, положил между пассажирским сиденьем и подлокотником лист бумаги с завернутой в него денежной купюрой.
После этого сотрудник полиции сразу же доложил о происшествии своему руководству, и взяткодатель был задержан на месте преступления. О факте склонения сотрудника полиции к коррупционному преступлению было незамедлительно сообщено в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району. Деньги изъяты, водитель доставлен в отдел полиции.
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам ст. 291 УК РФ (дача взятки). Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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