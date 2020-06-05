Прогноз погоды в Крыму на пятницу 5 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 5 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами ветер южный 15-18 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (Почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском и Джанкойском районах.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (местами ветер южный 15-18 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (ветер южный 15-18 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (ветер южный 15-18 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 24, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 83 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью около 15 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 83 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью около 15 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 92 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 21, ночью около 14 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 80 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью около 15 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 71 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью около 15 градусов. Ветер южный 27 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 76 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 26, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 25, ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 77 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью около 9 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 95 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью около 9 градусов. Ветер южный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 98 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 16, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 18, в Керчи - 18, в Николаевке - 17, в Севастополе - 16, в Судаке - 16, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 17, в Ялте - 16 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 25, на Кипре - 21, в Одессе - 17, в Сочи - 18, в Турции - 21, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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