Власть
Проект реконструкции канализации в Евпатории придется переделывать с нуля
Проект реконструкции канализационной сети в Евпатории придется переделывать с нуля.
Об этом в ходе совещания по проблемам строительной отрасли Крыма сообщил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.
«По Евпатории непростой клубок вопросов. Там идет по одним улицам шесть пучков различных сетей. К сожалению, в 2016 году проектировщик не учел выполнение работ в одновременном цикле. Договорились вчера с (замминистра экономразвития РФ) Сергеем Макаровичем Назаровым, что, скорее всего, нам придется эти проекты обнулять, сделать единый проект на реконструкцию всех внутригородских сетей Евпатории: вода, канализация, ливневая канализация. Связано это с тем, что потом сверху у нас ложится капитальный ремонт улично-дорожной сети, там почти на 3 млрд рублей капитальный ремонт», – сообщил Кабанов.
Реконструкция изношенных сетей канализации предусмотрена федеральной целевой программой развития Крыма. Предполагается прокладка 30 км сетей канализации через центр города.
Проект был разработан в 2016 году и не учитывал необходимость реконструкции и смежных сетей, кроме того, существенно изменилась цена. Власти хотят увязать реконструкцию всех сетей, а также последующий ремонт дорог. Планируется, что новая проектная документация будет готова к марту 2021 года, работы начнутся с июня следующего года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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