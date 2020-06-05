Подрядчик сорвал сроки реконструкции училища олимпийского резерва в Крыму

Подрядчик срывает сроки реконструкции училища олимпийского резерва в селе Краснолесье Симферопольского района.

Глава Крыма Сергей Аксенов во время совещания по строительной отрасли республики поручил разобраться с ситуацией и расторгнуть контракт при необходимости.

«Подрядчику больше второго раза шансов давать не нужно. Если подрядчик не выполняет обязательства, подписанные им собственноручно, – один раз предупредили, второй раз – идете на расторжение контракта. Принцип одинаковый для всех без исключений. Сегодня точку поставить и в случае отклонения подрядчика от плана ликвидации отставаний мы прощаемся и на этом заканчиваем сотрудничество», – сказал Аксенов.

Реконструкция объекта запланирована на 2016-2020 годы, он должен быть сдан в эксплуатацию уже 1 ноября текущего года. Его стоимость – 395 млн рублей. На данный момент объект готов только на 41%, хотя к концу 2019 года его готовность должна была составлять 75%. На этот год запланировано финансирование в размере 341 млн рублей, освоено с начала года 28,5 млн рублей, отставание от графика в 2020 году составляет четыре месяца.

«Вопрос на контроле премьер-министра Крыма, и под его председательством было проведено совещание с подрядчиком. Был скорректирован график работы, и на июнь ежедневный график представлен с представлением количества рабочих на объекте. Мной был этот график подписан с замечаниями, которые касались количества рабочих на объекте: параллельно на пяти локациях сегодня по графику, который подписан в том числе и «Монолитом», должно быть 48 человек. Вот на сегодняшний день, это свежая оперативная информация, – 30 человек. Но даже 48 человек работать на пяти локациях… они не справятся с выполнением данной задачи», – пояснила министр спорта республики Ольга Торубарова.

Минспорта просит скорректировать план работ и вывести на объекты большее количество рабочих. «Коллеги, если вы неоднократно совещания проводили, это значит, что вас обманывали больше одного раза. Хватит слушать рассказы, что вас 52 раза обманул подрядчик, сколько вы собираетесь терпеть вранье? Ни для кого скидок не будет – нужно ценить ответственность, данное слово. Если не держат слово – с такими людьми нечего общаться», – подчеркнул Аксенов.

Подрядчиком выступает строительная компания «Монолит», объект входит в региональную адресную инвестиционную программу, федеральную целевую программу развития Крыма и нацпроекты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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