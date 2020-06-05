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Власть

Отставание от сроков строительства зафиксировано в Крыму на 44 объектах ФЦП

08:16 пятница, 5 июня 2020

Строительство ведется с отставанием от графика на 44 объектах федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

Об этом на совещании по вопросам строительной отрасли республики сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

«На текущий момент в активной стадии реализации находится 430 объектов и 48 объектов находится в стадии проектно-изыскательских работ, – привел данные Кабанов. – У нас присутствуют отставания по 44 мероприятиям».

По информации вице-премьера, согласно ФЦП и Региональной адресной инвестиционной программе, должны быть реализованы порядка 732 объектов и мероприятий общей стоимостью 445 млрд рублей. «На 1 июня текущего года введено в эксплуатацию уже 254 объекта. На 2020 год к вводу по этим двум программам запланировано 109 объектов и мероприятий. Из них 3 объекта здравоохранения, 10 детских садов, 8 объектов культуры, 17 объектов топливно-энергетического комплекса, 31 объект транспортной инфраструктуры, 28 объектов инженерных сетей, 3 объекта социальной инфраструктуры, 7 объектов по строительству спортивных сооружений и 2 объекта по реконструкции и строительству административных зданий», – уточнил Кабанов.

В конце мая министерство экономического развития России предложило кабинету министров страны внести изменения в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя, продлив срок ее действия до 2024 года включительно. Предложено также увеличить финансирование ФЦП на 295,6 млрд рублей.

Согласно уточнениям в финансово-экономическом основании программы, общий объем финансирования мероприятий ФЦП в 2015-2024 годах составит 1 трлн 256 млрд 893,61 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 трлн 189 млрд 761,38 млн рублей, бюджетов субъектов РФ (Республики Крым и Севастополя) – 36 млрд 7,76 млн рублей, внебюджетных источников – 31 млрд 124,47 млн рублей.

Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя принята правительством России в 2014 году и изначально была рассчитана до 2020 года. Позже программу продлили до 2022 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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