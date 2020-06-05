Новый главный архитектор Симферополя будет назначен в июле

Главный архитектор будет назначен в Симферополе в июле текущего года.

Об этом сообщается на сайте городской администрации со ссылкой на руководителя Елену Проценко.

«Сейчас мы меняем структуру администрации, после этого появится должность главного архитектора города. Он будет назначен уже в июле. Сейчас кандидатура проходит согласование», – сообщила она.

Елена Проценко отметила, что после вступления специалиста в должность будет разработана общая концепция архитектурного образа столицы Крыма. «Начнется большая работа по преображению Симферополя, должен появиться единый образ. Все будет приведено в соответствие: фасады зданий, общественные пространства, объекты инфраструктуры, чтобы получился единый ансамбль», – сообщила Проценко.

Ранее сообщалось, что в текущем году должна завершиться паспортизация улиц Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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