Курортный сезон
Развитие сюжета: Больше половины пляжей Севастополя еще не готовы к курортному сезону ● Власти России намекнули, что пляжи Крыма могут открыться через две недели ● В Ялте думают, что восстановят поток туристов за счет событийных мероприятий ● Сезон не открыт, но на крымских пляжах уже запрещают купаться ● Отельеры рассказали о ценах и спросе на крымский отдых этим летом
Невнятная позиция правительства Крыма «добивает» и без того полумертвую туристическую сферу
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Турбизнес Крыма так и не дождался осязаемой помощи от власти. Более того, невнятная позиция местного правительства «добивает» и без того полумертвую сферу.
В Крыму фиксируется вал требований по отмене летних бронирований. По словам председателя Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Стамбульниковой, за первые дни июня аннулировано более 40% заявок. Причем, отменяют не только бронь на июнь, но и на июль и даже на август. «У людей нет ясности: поместят ли их в обсерватор, будут ли запрашивать тесты. Нет прозрачности и понятного алгоритма», – объясняет ситуацию Стамбульникова.
В Севастополе власти анонсировали работу отелей и гостиниц с 15 июня, обещали смягчить въездные правила и предоставить всем пребывающим без справок об отсутствии COVID-19 возможность бесплатно пройти экспресс-тесты. При этом, если в Крыму все жесткие правила, если судить по отзыв туристов, носят, в основном, декларационный характер, то на въезде в Севастополь все заявленные ограничения соблюдаются. И это тоже охлаждает туристический пыл:
«Туристы, на 100% оплатившие проживание, не хотят ехать в июне, боятся и просят перенести заявки на июль, август или сентябрь, – цитирует «ТурДом» руководителя Ассоциации инициатив севастопольского турбизнеса Дарью Журавлеву. – Они психологически устали, подавлены и не верят своим глазам и ушам, хорошие новости воспроизводят гораздо с большим недоверием, чем плохие».
«Два месяца простоя и массовое аннулирование июньских заявок создали сложные условия, – подтверждают сообщения из Крыма в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства. – Сейчас начали снимать и июльские брони. При этом возврат предоплаты туристам осложнен отсутствием средств у отельеров».
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