Национального природного парка в Севастополе не будет

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Создать Национальный природный парк «Южнобережный» депутаты заксобрания предложили два года назад.

По их замыслу, в него могли бы войти ООПТ «Ласпи», ландшафтный заказник регионального значения «Мыс Айя» и гидрологический памятник природы регионального значения «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Сарыч».

Территория парка могла бы составить 2700 гектаров. Как считали инициаторы, это помогло бы сохранить уникальный природный комплекс севастопольской части ЮБК. Позже идею поддержали члены Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА) и общественного совета АНО «Общественный форум Экология» под председательством депутата Госдумы РФ Николая Валуева. Однако вчера глава комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания Вячеслав Горелов, который и был главным «двигателем» этой работы, неожиданно признался журналистам, что расстался со своей идеей.

«У меня изменилась позиция в отношении Национального парка «Южнобережный», идею которого я отстаивал», - сказал он.

Передумать, по его словам, заставило происходящее с заповедными землями в Крыму. В частности, строительство разрешено на территории бывшего Крымского заповедника, который теперь стал Национальным парком «Крымский». Заповедными остались лишь 30% его территории.

«Это очень опасная вещь, потому что от Национального парка можно «отгрызать» небольшие кусочки, используя их для целей рекреации и чего-то еще. А потом от оставшейся части тоже можно то-то поотгрызать», - сказал Вячеслав Горелов.

Передача земли в федеральную собственность, подчеркнул он, мгновенно лишает город какого-либо контроля над происходящим на ней.

«Природоохранное законодательство вообще имеет очень нехорошие тенденции», - признал глава комитета.

Севастопольские депутаты, по его словам, не поддерживают многие предложения по изменению федерального законодательства, которые им предлагается оценить. Но это не помогает: в итоге федеральные законы все равно меняются в не очень полезную для природы сторону.

В тексте использованы материалы: Форпост

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