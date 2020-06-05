«Крым продолжает захлебываться в нечистотах»: почему города полуострова остаются без очистных сооружений

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В Крыму за шесть лет построен только один из 31 объекта канализации по российской федеральной целевой программе, причем 20 из них еще находятся на стадии проектирования.

Такие данные приводит издание «Проект» в большом расследовании Екатерины Резниковой «Обезвоживание. Рассказ о том, как Крым остался без воды».

В поселке Коктебель начало строительства новой набережной и очистных сооружений анонсировали на лето этого года, работы должны продлиться до 2022-го. Суммарная стоимость проекта – более 5,5 миллиардов рублей. Власти назначили на 3 июня общественные слушания по воздействию строительства на окружающую среду. Представитель Гражданского актива Коктебеля Борис Яремко рассказал, как прошло это обсуждение.

– Изначально слушания назначили на 1 июня, и мы просили перенести их на более поздний срок, когда закончится карантин. Но власти нас не услышали и перенесли их всего на два дня. Рекламы никакой не было, листовки и плакаты не сделали. В итоге на этих слушаниях зарегистрировалось всего 17 человек, и жителей Коктебеля из них было только трое. Два человека подали заявки о том, что не согласны с проведением слушаний, потому как все еще действует указ главы Крыма о запрете всех массовых мероприятий, и вышли из зала. Остался только один – оператор из Коктебеля. Депутаты Феодосийского городского совета не присутствовали, в основном там сидели разработчики проекта и администрация. Насколько я знаю, на слушаниях огласили все наши требования и просьбы – в частности, канализовать весь Коктебель.

По данным Бориса Яремко, новая канализация охватит только 42 улицы и переулка из 62-х, и местные жители с этим не согласны.

– Разработчики со своей стороны говорят о том, что это будет второй этап и совсем другие деньги. Сейчас уже началась подготовка к строительству – пришла техника, начали выравнивать площадку в районе улицы Арматлукской. Получается, очистные по генеральному плану оказались внутри поселка: там три пятиэтажных дома, частный сектор, и среди всего этого начинается строительство. Мало того, по проекту они собираются отсыпать пляжи на 20 метров от береговой полосы. Спрашиваем: чем? Говорят, какой-то галькой. На предварительных слушаниях в Щебетовке нам сказали, что в Коктебель привезут гальку с горных рек Краснодарского края. Но это же бред! Сколько тысяч кубометров надо привезти оттуда в Крым? Значит, будут брать где-то здесь, в крымских горах. Когда в 80-е годы наше побережье отсыпали щебнем, это очень повлияло на экологию: погибла вся рыба, ушли все моллюски.

Между тем вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов на совещании 4 июня сообщил, что власти Крыма намерены расторгнуть контракт с подрядчиком по строительству канализационной системы в Судаке, который дважды провалил срок по сдаче документации:

«Принято решение, что если до 11 июня не будет предоставлено положительное заключение экологической экспертизы, то будем поднимать вопрос о расторжении контракта… Компетенция подрядчика не позволяет выполнить работу качественно в срок. Уже было получено первое отрицательное экологическое завершение, поэтому было принято решение, что если подрядчик не выполнит требования Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, то мы расторгнем контракт и проведем переторговку объекта».

То, что строительство сложных канализационных объектов отдают на откуп фирмам без опыта и компетенции, свидетельствует о коррупции, – убежден экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым Николай Порицкий.

– Ситуация в Крыму остается критической как с водой, так и с канализацией. Почему-то российская власть не взяла за основу украинские наработки 2010-2014 годов и не закончила объекты в Ленино и в Керчи. То, что было сделано на 90-95%, разворовано. Мне это непонятно. Сейчас фирмы, которые заходят на тендеры по строительству очистных, это неспециализированные организации, они не в состоянии вести такие работы.

Власти Крыма также признали задержки в строительстве очистных сооружений в ялтинских поселках Форос, Симеиз и Отрадное, хотя подрядчик обещает сдать в эксплуатацию объекты до конца года. До сих пор не начато строительство новых очистных сооружений в Севастополе. Еще в 2017 году правительство города перечислило в московский «ОФК Банк» 2 миллиарда рублей средств федерального бюджета, чтобы оплатить банковскую гарантию для подрядчика по строительству очистных сооружений – АО НПП «Биотехпрогресс». Летом 2018-го банк признали банкротом, деньги вернуть не удалось и началась судебная тяжба с подрядчиком, которая закончилась расторжением контракта в апреле 2019-го. С тех пор правительство Севастополя безуспешно ищет нового исполнителя работ. Крымский эколог Маргарита Литвиненко сетует на то, что тем временем город с растущим населением становится все более опасным для жизни.

– Средства из федерального бюджета распределяют на дороги, на памятники, на реконструкции улиц – только не на самые жизненно необходимые объекты. Приведет это к тому, что город может «захлебнуться» в собственной канализации. Во-первых, стоки очищают только механически, и глубина выброса нечистот в море не настолько велика, чтобы оно считалось чистым. Очень часто происходят залповые выбросы в районе известных пляжей, в том числе детских – «Песочный», «Омега», а также в районе «Мыса Хрустального» в Артбухте. Во-вторых, в поселках и селах вокруг Севастополя нет очистных сооружений или же их мощность недостаточна, и это приведет к загрязнению рек и следом подземных вод. Сейчас у нас многие бурят скважины – легальные и нелегальные – и люди рискуют отравиться. Кстати, несколько лет назад выяснилось, что севастопольцы заражались гепатитом через питьевую воду.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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