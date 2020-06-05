Катера Росгвардии заступили на охрану акватории «Артека»

Быстроходные поисково-спасательные катера Росгвардии, которые будут охранять водную акваторию международного детского центра «Артек», спустили на воду.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

«Обеспечение безопасного отдыха детей – одна из наших основных задач. Руководством главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю принято решение о привлечении к охране акватории «Артека» поисково-спасательных катеров, что позволит оперативно реагировать на изменения в обстановке», – сообщил начальник крымского управления вневедомственной охраны Росгвардии Валерий Харчиков.

Спущены на воду два быстроходных катера проекта «БЛ-820» Росгвардии в рамках подготовки «Артека» к открытию летнего отдыха детей. Суда оснащены надежными двигателями, а также современной навигационной аппаратурой и средствами радиосвязи.

Сотрудники подразделения Росгвардии будут обеспечивать безопасность путем круглосуточного патрулирования водной акватории. Помимо обеспечения правопорядка на воде, экипажи катеров будут проводить мониторинг прибрежных зон, уделяя особое внимание прилегающим к детскому центру территориям.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российский турист пытался дать полицейскому взятку, чтобы проехать в Крым. Житель Самарской области на посту пропуска «Керчь» пытался дать взятку сотруднику ДПС за возможность попасть в Крым.

Для водителей России вводят новый админштраф в 50000 рублей. В новом Кодексе об административных правонарушениях появится штраф для автолюбителей, сумма которого будет достигать 50 тысяч рублей.

В ФСБ заявили, что закрыли «крупный канал распространения наркотиков в Крыму». Сотрудники регионального Управления ФСБ России закрыли крупный канал распространения наркотиков в Крыму.

В Севастополе адвокат погорел на взятке. В Севастополе задержали адвоката местной адвокатской палаты по обвинению во взяточничестве.