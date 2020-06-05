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Власть

Катера Росгвардии заступили на охрану акватории «Артека»

15:26 пятница, 5 июня 2020
Ялта

Быстроходные поисково-спасательные катера Росгвардии, которые будут охранять водную акваторию международного детского центра «Артек», спустили на воду.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

«Обеспечение безопасного отдыха детей – одна из наших основных задач. Руководством главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю принято решение о привлечении к охране акватории «Артека» поисково-спасательных катеров, что позволит оперативно реагировать на изменения в обстановке», – сообщил начальник крымского управления вневедомственной охраны Росгвардии Валерий Харчиков.

Спущены на воду два быстроходных катера проекта «БЛ-820» Росгвардии в рамках подготовки «Артека» к открытию летнего отдыха детей. Суда оснащены надежными двигателями, а также современной навигационной аппаратурой и средствами радиосвязи.

Сотрудники подразделения Росгвардии будут обеспечивать безопасность путем круглосуточного патрулирования водной акватории. Помимо обеспечения правопорядка на воде, экипажи катеров будут проводить мониторинг прибрежных зон, уделяя особое внимание прилегающим к детскому центру территориям.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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