Общество
Какой сегодня праздник 5 июня
фото © pixabay.com
Сегодня, 5 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день охраны окружающей среды (World Environment Day)
Всемирный день окружающей среды (World Environment Day), установленный ООН и ежегодно отмечаемый 5 июня, является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды.
Всемирный день окружающей среды — это событие как для каждого человека, так и для всего мира. С начала празднования в 1972 году, жители многих стран провели многотысячные мероприятия, начиная с уборки вокруг своего дома, посадки деревьев и заканчивая борьбой с преступлениями против дикой природы. За эти годы тысячи людей из разных стран и социальных секторов приняли участие в специальных мероприятиях по защите окружающей среды. И сегодня этот День дает возможность каждому из нас принять на себя ответственность за заботу о нашей планете и активно способствовать изменениям.
День образования российской полиции
Фото myseldon.com
5 июня отмечается памятная дата МВД России – День образования российской полиции. В 2018 году отмечалось 300-летие этого события.
В 1715 году в Санкт-Петербурге была учреждена Полицмейстерская канцелярия в составе офицеров и солдат Преображенского и Семеновского полков. На основании научных изысканий, проведенных историками-экспертами, было установлено, что (25 мая) 5 июня 1718 года Указом Петра I учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера – начальника главной полицмейстерской канцелярии. А также был издан руководящий документ по должности – «Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру», в котором была сформулирована программа деятельности полиции и определены ее роль и место в российском государстве.
Леонтий Коноплянник (Левон Огуречник)
Народный праздник «Левон Огуречник» отмечается 5 июня (по старому стилю - 23 мая). Православная церковь в этот день празднует обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. Другие названия праздника: «Леонтий», «Леон/Леонтий Огуречник», «Леон/Левон/Леонтий Конопляник». Огуречником или конопляником день в народе прозвали потому, что он считался наиболее подходящим для посадки этих культур.
Также сегодня, 5 июня, отмечают такие праздники:
- День российского эколога
- День памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой
- Собор Ростово-Ярославских святых
- День государственной службы карантина растений РФ
- Праздник солнечных зайчиков
- День резиновых уточек в ванной
- Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом
- Всемирный день против видовой дискриминации (World Day Against Speciesism)
- Пряничный день (National Gingerbread Day) в США
- День портных (National Tailors Day) в США
- День отца в Дании
- День кетчупа (National Ketchup Day) в США
- День посадки деревьев в Новой Зеландии
- День освобождения Сейшельских Островов
- День монгольфьера (Hot Air Balloon Day) в США
Сегодня именины празднуют: Даниил, Иван, Игнатий, Петр, Давид, Константин, Федор, Василий, Сильвестр, Александр, Афанасий, Яков, Роман, Исидор, Паисий, Михаил, Иринарх, Андрей, Дмитрий, Леонтий, Геннадий, Мария, Никита, Адриан, Авраамий, Севастьян, Ефросиния, Селевкий, Касьян, Василько, Салон.
Что происходило 5 июня в прошлые годы
754 - толпой немецких язычников убит английский христианский проповедник, один из крестителей Германии Бонифаций, ставший одним из самых почитаемых христианских святых.
1455 - поэт Франсуа Вийон при попытке ограбления церкви в стычке смертельно ранил священника и был изгнан из Парижа.
1661 - Исаак Ньютон зачислен студентом в кембриджский Тринити-колледж.
1806 - Луи Бонапарт провозгласил создание королевства Голландии.
1873 - под нажимом Англии закрыт Занзибарский рынок рабов, самый большой в мире.
1876 - циркуляр Министерства внутренних дел о запрещении печатания книг на украинском языке.
1881 - покушение на президента США Джеймса Гарфилда.
1910 - первый в России полет на самолете отечественной конструкции совершил в Киеве его создатель профессор политехнического института князь А. С. Кудашев. Через 11 дней там же поднял в воздух свой самолет студент И. И. Сикорский, а 19 июня в Гатчине на самолете конструкции инженера Я. М. Гаккеля взлетел В. Ф. Булгаков.
1940 - В США продемонстрированы первые шины из синтетической резины.
1947 - госсекретарь США Джордж Маршалл произнес речь в Гарвардском университете, в которой изложил программу помощи послевоенной Европе, позже получившей название «план Маршалла».
1950 - Элизабет Тейлор впервые вышла замуж. Ее избранником стал Никки Хилтондвоюродный дед Пэрис Хилтон.
1957 - Исследователь наркотиков доктор Герберт Бергер (Herbert Berger) предлагает АМА проверять атлетов на допинг.
1965 - Оксфордский университет присудил почетную степень доктора литературы «величайшему из современных русских стихотворцев76-летней Анне Ахматовой, чья поэзия и собственная судьба отразили судьбы русского народа»так писали в английской печати.
1982 - Софи Лорен покинула Италию после того, как провела 17 дней в тюрьме за неуплату налогов.
2000 - Снова наблюдалась активность вулкана Этнасамого крупного в Европе.
2009 - суд Калифорнии вынес смертный приговор Реймонду Ли Ойлеру, совершившему 20 поджогов лесов.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 июня. Какие праздники будут завтра?
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