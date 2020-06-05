Власть
Феодосийцам запретили гулять в парках, но не из-за коронавируса
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В Феодосии проведут обработку против клещей, до 9 июня необходимо воздержаться от посещения парка и выгула животных.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Феодосии.
Управление городского хозяйства и природопользования администрации города Феодосии сообщает, что с 5 по 8 июня будут проводиться работы по акарицидной (противоклещевой) обработке мест общего пользования по следующим адресам:
— сквер «Морской сад» по ул. Горького;
— Комсомольский парк по ул. Федько;
— сквер «Вечного огня» по пр-ту Айвазовского;
— сквер «Городской сад» по пр-ту Айвазовского.
До 9 июня необходимо воздержаться от посещения парка и выгула животных.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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