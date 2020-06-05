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Феодосийцам запретили гулять в парках, но не из-за коронавируса

14:41 пятница, 5 июня 2020
Феодосия
Феодосийцам запретили гулять в парках, но не из-за коронавируса

фото © turizm.sputnik.ru

В Феодосии проведут обработку против клещей, до 9 июня необходимо воздержаться от посещения парка и выгула животных.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Феодосии.

Управление городского хозяйства и природопользования администрации города Феодосии сообщает, что с 5 по 8 июня будут проводиться работы по акарицидной (противоклещевой) обработке мест общего пользования по следующим адресам:

— сквер «Морской сад» по ул. Горького;

— Комсомольский парк по ул. Федько;

— сквер «Вечного огня» по пр-ту Айвазовского;

— сквер «Городской сад» по пр-ту Айвазовского.

До 9 июня необходимо воздержаться от посещения парка и выгула животных.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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