Два таксиста под видом инвалидов нанесли огромный ущерб аэропорту Симферополь

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Сотрудники транспортной полиции Крыма в аэропорту Симферополь возбудили уголовные дела в отношении двух перевозчиков.

Как сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте, перевозчики незаконно использовали знаки «Инвалид» и почти целый год парковались на спецстоянке.

«В ходе проведения проверки установлено, что данные граждане использовали действующие опознавательные, им не принадлежащие знаки «Инвалид», заезжали на специальную стоянку для доставки пассажиров, – говорится в сообщении. – Материальный ущерб от незаконных действий составил почти 600 тыс рублей».

Согласно материалам дел, водители автомобилей Volkswagen Touareg и Daewoo с августа 2019 года по май 2020 года более 700 раз при помощи чужих документов воспользовались бесплатными парковочными местами на территории аэропорта Симферополь, которые предназначались для стоянки транспортных средств инвалидов.

В отношении перевозчиков были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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