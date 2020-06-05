Власть
Для водителей России вводят новый админштраф в 50000 рублей
В новом Кодексе об административных правонарушениях появится штраф для автолюбителей, сумма которого будет достигать 50 тысяч рублей.
Соответствующая информация следует из проекта КоАП, который размещен на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Поправки внесены в статью 21.27 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Наказание за основное нарушение осталось прежним – штраф до 30 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Однако согласно второй части статьи, если при отказе от освидетельствования в машине находилось лицо младше 16 лет, то штраф возрастает до 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления транспортными средствами варьируется от двух до трех лет.
Сейчас КоАП в новой редакции находится на стадии публикации документа, публичных обсуждений текста и проходит антикоррупционную экспертизу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В ФСБ заявили, что закрыли «крупный канал распространения наркотиков в Крыму». Сотрудники регионального Управления ФСБ России закрыли крупный канал распространения наркотиков в Крыму.
В Севастополе адвокат погорел на взятке. В Севастополе задержали адвоката местной адвокатской палаты по обвинению во взяточничестве.
В Крыму завершили расследование дела бывшего замначальника отдела МВД в Саках. Следователи завершили расследование дела бывшего заместителя начальника отдела полиции в городе Саки, обвиняемого в получении крупной взятки.
Сидел два года и оказался невиновным: в Севастополе оправдали «убийцу». Ленинский районный суд Севастополя постановил оправдательный приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в жестоком убийстве сожительницы.
Севастополь рискует остаться без воды
Севастополь рискует остаться без воды: основной питьевой источник города – Чернореченское водохранилище стремительно мелеет.
Восемь случаев в одном городе: где выявили новых больных в Крыму
За минувшие сутки в Республике Крым лабораторно подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все заболевшие выявлены в Симферополе.
Вирус опять наступает: новые случаи COVID в Севастополе
По состоянию на утро 5 июня в городе зарегистрировано еще два новых случая заболевания COVID-19.
Друг семьи признался в убийстве шестилетней девочки в Крыму
Следователи в Крыму задержали мужчину по подозрению в совершении полового преступления и убийства шестилетней девочки в Ленинском районе.
2 июня
Национального природного парка в Севастополе не будет
Создать Национальный природный парк «Южнобережный» депутаты заксобрания предложили два года назад.