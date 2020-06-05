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Власть

Для водителей России вводят новый админштраф в 50000 рублей

09:36 пятница, 5 июня 2020

В новом Кодексе об административных правонарушениях появится штраф для автолюбителей, сумма которого будет достигать 50 тысяч рублей.

Соответствующая информация следует из проекта КоАП, который размещен на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Поправки внесены в статью 21.27 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Наказание за основное нарушение осталось прежним – штраф до 30 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Однако согласно второй части статьи, если при отказе от освидетельствования в машине находилось лицо младше 16 лет, то штраф возрастает до 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления транспортными средствами варьируется от двух до трех лет.

Сейчас КоАП в новой редакции находится на стадии публикации документа, публичных обсуждений текста и проходит антикоррупционную экспертизу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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