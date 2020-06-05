Больше половины пляжей Севастополя еще не готовы к курортному сезону

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Власти Севастополя проверили готовность местных пляжей к курортному сезону.

Исполняющий обазанности директора департамента городского хозяйства правительства Севастополя Евгений Горлов сообщил, что готовы к приему отдыхающих порядка 15 пляжей из 34.

По его словам, подготовку пляжей в городе начали еще в феврале и до 15 июня должны завершить. Больше всего замечаний у властей к оператору пляжа «Омега».

«На сегодняшний день, мы видим, что здесь только начато приведение в порядок санитарного состояния пляжа, начата покраска, – но это нормальная текущая деятельность, а операторы обязаны именно произвести благоустройство пляжа. Если оператор не успеет к указанному сроку, его ждут штрафные санкции. Проведение работ на пляже взято на контроль. Пляж должен быть открыт к середине июня», – подчеркнул Горлов.

Сообщается, что операторы пляжей к новому купальному сезону обязались выполнить благоустройство пляжной зоны, установить туалеты, раздевалки, обеспечить доступность для маломобильных жителей и обеспечить безопасность – установить спасательные и медицинские посты, пункты охраны общественного порядка. В обязанности операторов также входит обеспечение пляжей необходимыми ресурсами: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, зоны Wi-Fi, круглогодичное содержание пляжа в надлежащем санитарном состоянии.

Указывается, что перед купальным сезоном в обязательном порядке операторами пляжей должны быть проведены лабораторные исследования морской воды и получение санитарно – эпидемиологического заключения, а также обследование морского дна водолазами, и подготовка спасателей и медицинского персонала.

Накануне сообщалось о неготовности пляжей Ялты к курортному сезону.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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