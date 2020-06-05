Бизнес
Бензин в Крыму подорожает на 10-15 процентов
фото © Новости Крыма
Об этом пишет «Крым 24», ссылаясь на слова руководителя одной из сетей АЗС.
«Питерская энергетическая биржа за месяц подняла цены в среднем до 20%. Подорожание сильного не было - на 1%. По сути, это не является подорожанием. Ждали, что биржа одумается и опустит для своего народа цены, но этого не произошло. Поэтому будем вынуждены поднимать цены на нефтеродукты на своих заправках в пределах 10-12%, а может даже и до 15%», - сообщил руководитель корпорации «ТЭС» Сергей Бейм.
Он уточнил, это будет касаться всех нефтепродуктов. «Такая тенденция наблюдается не только в Крыму. На сегодня на полуострове и в Краснодарском крае практически одинаковы. В логистике мы до сих пор имеем разницу в 2 рубля на литр. Повышение связано с поставщиками» - уточнил Бейм.
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