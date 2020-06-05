15 тысяч жителей Керчи остались без воды

В Керчи продолжаются ремонтные работы по восстановлению водовода.

Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

В 05:20, на напорном коллекторе «Стекло» в районе Старого Стеклотарного, за железной дорогой, произошел порыв трубы диаметром 800 мм. На данный момент продолжаются ремонтные работы.

По информации диспетчера ГУП РК «Вода Крыма», на ремонтных работах задействованы 3 слесаря, инженер, 2 откачки, дежурная машина АДС. Для проведения ремонтных работ отключены насосные Булганак и Аджимушкай.

— Вода для населения подается со сниженным давлением. Всего отключены от водоснабжения около 15 тысяч населения (район завода Войкова, район Старого Стеклотарного) из них социально-значимых объектов: Горбольница №2 (ул. 12 Апреля), детский сад №6 (ул. Г. Петрова 97), детский сад № 28 (ул. 1-я Пятилетка), детский сад № 51 (ул. Фурманова). Во всех детских садах работают только дежурные группы.

Водоканалом с 08:00 организуется подвоз воды, задействовано 5 водовозок, — сообщил министр.

Ситуация находится на контроле МЧС Республики Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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