Водный кризис
Развитие сюжета: Русло реки Салгир в Симферополе заросло из-за засухи ● Константинов думает, что никакой водной проблемы в Крыму нет ● Аксенов посчитал, что 2020 год самый засушливый за 150 лет ● Возможны ли переговоры Москвы и Киева о воде для Крыма? ● Европейский суд отказал фирме из Крыма по жалобе о водной блокаде
15 тысяч жителей Керчи остались без воды
В Керчи продолжаются ремонтные работы по восстановлению водовода.
Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
В 05:20, на напорном коллекторе «Стекло» в районе Старого Стеклотарного, за железной дорогой, произошел порыв трубы диаметром 800 мм. На данный момент продолжаются ремонтные работы.
По информации диспетчера ГУП РК «Вода Крыма», на ремонтных работах задействованы 3 слесаря, инженер, 2 откачки, дежурная машина АДС. Для проведения ремонтных работ отключены насосные Булганак и Аджимушкай.
— Вода для населения подается со сниженным давлением. Всего отключены от водоснабжения около 15 тысяч населения (район завода Войкова, район Старого Стеклотарного) из них социально-значимых объектов: Горбольница №2 (ул. 12 Апреля), детский сад №6 (ул. Г. Петрова 97), детский сад № 28 (ул. 1-я Пятилетка), детский сад № 51 (ул. Фурманова). Во всех детских садах работают только дежурные группы.
Водоканалом с 08:00 организуется подвоз воды, задействовано 5 водовозок, — сообщил министр.
Ситуация находится на контроле МЧС Республики Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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