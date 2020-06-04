Жителей Алушты попросили не пить воду из-под крана

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16-17 июня в городе будет проходить профилактическая промывка и дезинфекция резервуаров запаса воды, сообщает пресс-служба администрации Алушты.

Алуштинский филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крымa» сообщает: в связи с подготовкой сетей и сооружений водопровода к курортному сезону с 23:00 часов 16 июня до 23:00 часов 17 июня 2020 г. будет производиться профилактическая промывка и дезинфекция резервуаров запаса воды и водопроводных сетей города Алушты и населенных пунктов Малый Маяк, Утес, Партенит, Солнечногорское, Генеральское, Малореченское, Изобильное с повышенным содержанием хлора.

Пользоваться водой для питьевых целей в этот период запрещается.

АФ ГУП РК «Вода Крыма» рекомендует сделать суточный запас воды 16 июня до 23:00 часов. После дезинфекции перед употреблением необходимо в течение 10 минут пропустить воду через водопроводный кран.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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