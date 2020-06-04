Власть
Запуск колеса обозрения на набережной Керчи отложили до июля
На городской набережной Керчи продолжается монтаж нового колеса обозрения, однако запуск аттракциона откладывается почти на месяц.
Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
«Работа эта не быстрая, установка и монтаж могут занять до 20 дней. Далее карусель будут испытывать, и только затем введут в эксплуатацию. Ожидается, что к 1 июля колесо будет работать в полном объеме и местные жители смогут его опробовать», – написал Бороздни в Фейсбуке.
По его информации, неподалеку будет установлено еще несколько новых аттракционов.
«Территория для них уже подготовлена, в ближайшее время к ним будут проложены новые тротуары, после чего приступят к монтажу элементов», – добавил Бороздин.
Ранее Бороздин сообщал, что установить 26-метровое колесо обозрения в Керчи планируют до 10 июня.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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