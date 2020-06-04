За сутки в обсерваторы Крыма отправили 127 приезжих

Из них 95 человек въехали из материковой Украины.

Об этом рассказал заместитель руководителя крымского Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков в ходе ежедневного брифинга по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым.

— В обсерваторы за сутки было помещено 127 человек. Лица, пересекшие государственную границу — 95 человек, железнодорожным транспортом прибыло 10 человек и в аэропорту 22 человека. Были помещены в условия обсерватора. Работа продолжается, — подчеркнул Крутиков.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму скончался еще один пациент с COVID. В Республике Крым за прошедшие сутки умер еще один пациент с новой коронавирусной инфекцией.

В Крыму шесть новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на сегодняшнее утро на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга.

Стало известно когда поликлиники Крыма возобновят плановый прием пациентов. Поликлиники республики все еще оказывают только экстренную помощь пациентам. Плановый прием в государственных медицинских учреждениях возобновится после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

В ВОЗ предупредили об угрозе второй и более разрушительной волны COVID. Если распространение коронавируса не купировать, то его «вторая волна» может стать разрушительной.