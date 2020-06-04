Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополь привезли коронавирус из Санкт-Петербурга ● Пассажиропоток в аэропорту Симферополя в мае обвалился на 90 процентов ● В Крыму скончался еще один пациент с COVID ● Бюджет Симферополя потерял 700 млн рублей из-за режима самоизоляции ● Стало известно когда поликлиники Крыма возобновят плановый прием пациентов
За сутки в обсерваторы Крыма отправили 127 приезжих
Из них 95 человек въехали из материковой Украины.
Об этом рассказал заместитель руководителя крымского Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков в ходе ежедневного брифинга по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым.
— В обсерваторы за сутки было помещено 127 человек. Лица, пересекшие государственную границу — 95 человек, железнодорожным транспортом прибыло 10 человек и в аэропорту 22 человека. Были помещены в условия обсерватора. Работа продолжается, — подчеркнул Крутиков.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму скончался еще один пациент с COVID. В Республике Крым за прошедшие сутки умер еще один пациент с новой коронавирусной инфекцией.
В Крыму шесть новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на сегодняшнее утро на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга.
Стало известно когда поликлиники Крыма возобновят плановый прием пациентов. Поликлиники республики все еще оказывают только экстренную помощь пациентам. Плановый прием в государственных медицинских учреждениях возобновится после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.
В ВОЗ предупредили об угрозе второй и более разрушительной волны COVID. Если распространение коронавируса не купировать, то его «вторая волна» может стать разрушительной.
В Севастополе началась новая эпидемия: заражаются только депутаты-единороссы
В Севастополе началась новая эпидемия: депутаты-единороссы муниципальных округов начали друг за другом отказываться от мандатов.
Жителей Алушты попросили не пить воду из-под крана
16-17 июня в городе будет проходить профилактическая промывка и дезинфекция резервуаров запаса воды, сообщает пресс-служба администрации Алушты.
Расчеты ПВО «отбили» воздушную атаку на Крым
Авиация Южного военного округа и экипажи самолетов и вертолетов Черноморского флота провели совместную тренировку с силами ПВО.
Друг семьи признался в убийстве шестилетней девочки в Крыму
Следователи в Крыму задержали мужчину по подозрению в совершении полового преступления и убийства шестилетней девочки в Ленинском районе.
2 июня
В Крыму шесть новых случаев заражения коронавирусом
По состоянию на сегодняшнее утро на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга.