Во время карантина россияне стали чаще покупать водку в большой таре

фото © 63.ru

Россияне во время самоизоляции стали чаще покупать алкоголь в большой таре, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Nielsen (ее данные учитывают продажи в городах с населением от 10 тысяч человек), сообщает «Настоящее Время».

Согласно исследованию, в апреле продажи водки в литровых бутылках увеличились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее спрос на водку в большой таре неуклонно снижался, а с марта 2019 года до апреля этого года продажи сократились на 26%.

По данным Nielsen, россияне стали чаще покупать и виски в таре 1-2 литра. Его продажи выросли на 52%, хотя в среднем по году сократились на 5%. В компании такую ситуацию объяснили тем, что во время самоизоляции россияне решили запастись алкоголем.

Наличие такой тенденции «Ведомостям» подтвердили в торговой сети «Магнит», а также в Союзе производителей алкогольной продукции. Эксперты объясняют это более низкой себестоимостью литра водки в большой бутылке, а, значит, меньшей розничной ценой.

По данным Минздрава, во время самоизоляции потребление спиртных напитков в России увеличилось на 2-3%.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

На следующей неделе крымчане будут работать только три дня. На следующей неделе крымчан, работающих по пятидневке, ждет всего лишь 3 рабочих дня и 4 выходных.

Никитский ботсад откроет свои парки для посетителей с 5 июня. Никитский ботанический сад откроет свои парки для посетителей с 5 июня.

Какой сегодня праздник 4 июня. Сегодня, 4 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Автослесарь из Крыма выиграл в лотерею квартиру и отказался от нее. Автомеханик из Крыма выиграл в лотерею квартиру и 100 тыс. рублей. Однако от жилья он отказался, сообщает пресс-служба «Столото».