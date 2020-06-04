Власти Симферополя очень хотят завершить паспортизацию улиц города

Процесс паспортизации улиц Симферополя должен завершиться в 2020 году.

Об этом в эфире радио «Крым» сообщил заместитель главы администрации крымской столицы Анатолий Русин.

«У нас больше 1 200 улиц, по которым мы в этом году планируем закончить паспортизацию и частично, не в полном объеме, постановку на кадастр», – отметил Русин.

Он добавил, что ежедневной уборкой охвачено две трети улиц города. «Порядка 800 улиц мы стараемся ежедневно убирать. Для этого в городе создано 12 участков, за которыми закреплены заместители главы администрации с обязательным хотя бы раз в неделю объездом территории», – добавил Русин.

По информации пресс-службы горадминистрации, в преддверии 236-й годовщины со дня основания Симферополя коммунальные службы города активизировали работы по санитарной очистке общественных территорий. В частности, за прошедшую неделю силами муниципального бюджетного учреждения «Город» была произведена очистка тротуаров и проезжей части от мусора и грязи на улицах Ангарской, Ростовской, Хромченко, Вилар, Киевской, проспекте Победы, в переулках Трамвайном, Сторожевом, Строительном общей площадью 15 тысяч квадратных метров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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