Власть
Власти Симферополя очень хотят завершить паспортизацию улиц города
Процесс паспортизации улиц Симферополя должен завершиться в 2020 году.
Об этом в эфире радио «Крым» сообщил заместитель главы администрации крымской столицы Анатолий Русин.
«У нас больше 1 200 улиц, по которым мы в этом году планируем закончить паспортизацию и частично, не в полном объеме, постановку на кадастр», – отметил Русин.
Он добавил, что ежедневной уборкой охвачено две трети улиц города. «Порядка 800 улиц мы стараемся ежедневно убирать. Для этого в городе создано 12 участков, за которыми закреплены заместители главы администрации с обязательным хотя бы раз в неделю объездом территории», – добавил Русин.
По информации пресс-службы горадминистрации, в преддверии 236-й годовщины со дня основания Симферополя коммунальные службы города активизировали работы по санитарной очистке общественных территорий. В частности, за прошедшую неделю силами муниципального бюджетного учреждения «Город» была произведена очистка тротуаров и проезжей части от мусора и грязи на улицах Ангарской, Ростовской, Хромченко, Вилар, Киевской, проспекте Победы, в переулках Трамвайном, Сторожевом, Строительном общей площадью 15 тысяч квадратных метров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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