Власти России намекнули, что пляжи Крыма могут открыться через две недели

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В течение двух недель возможно открытие пляжей Краснодарского края и Крыма.

Такое мнение глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова выразила на онлайн-выставке «Знай наше».

«Сейчас в Краснодарском крае работают лечебные пляжи, которые находятся на территориях санаторно-курортных учреждений. Остальные пляжи будут открываться в соответствии с решениями губернаторов Краснодарского края и Республики Крым.

Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут по своим правилам работать. Мы с Роспотребнадзором дорабатываем дополнительные требования по пляжам», - сказала она.

Кроме того, Лысенкова отметила, что около половины регионов страны уже начали снимать ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, и разрешают въезд туристам.

Ранее в администрации Ялты сообщили, что все работы по благоустройству пляжей курорта должны быть завершены до 1 июля.

В конце мая власти Крыма анонсировали запуск курортной сферы в три этапа. С 15 июня заработают санатории и отели с медицинской лицензией. Межрегиональный туризм предлагается запустить спустя две недели после запуска первого этапа при согласовании с Федеральным центром.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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