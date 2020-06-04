Курортный сезон
Развитие сюжета: В Ялте думают, что восстановят поток туристов за счет событийных мероприятий ● Сезон не открыт, но на крымских пляжах уже запрещают купаться ● Отельеры рассказали о ценах и спросе на крымский отдых этим летом ● В Крыму запустят электронную систему учета туристов ● Крым обещают открыть для российских туристов только через месяц
Власти России намекнули, что пляжи Крыма могут открыться через две недели
фото © dpletenyov.livejournal.com
В течение двух недель возможно открытие пляжей Краснодарского края и Крыма.
Такое мнение глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова выразила на онлайн-выставке «Знай наше».
«Сейчас в Краснодарском крае работают лечебные пляжи, которые находятся на территориях санаторно-курортных учреждений. Остальные пляжи будут открываться в соответствии с решениями губернаторов Краснодарского края и Республики Крым.
Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут по своим правилам работать. Мы с Роспотребнадзором дорабатываем дополнительные требования по пляжам», - сказала она.
Кроме того, Лысенкова отметила, что около половины регионов страны уже начали снимать ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, и разрешают въезд туристам.
Ранее в администрации Ялты сообщили, что все работы по благоустройству пляжей курорта должны быть завершены до 1 июля.
В конце мая власти Крыма анонсировали запуск курортной сферы в три этапа. С 15 июня заработают санатории и отели с медицинской лицензией. Межрегиональный туризм предлагается запустить спустя две недели после запуска первого этапа при согласовании с Федеральным центром.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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