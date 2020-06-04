В Симферополе у автомобиля во время движения отвалились колеса

У неисправного автомобиля колеса отпали во время движения по улице Севастопольской в Симферополе.

Фото курьезной ситуации местные жители опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях симферопольцы пошутили, что водитель ехал «после шиномонтажа» или просто «прилег отдохнуть».

— Вот поэтому я всегда сам подтягиваю болты, — рассказал предусмотрительный пользователь социальной сети.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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