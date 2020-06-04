Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.0
воздух +18
море +16

Происшествия

В Симферополе у автомобиля во время движения отвалились колеса

У неисправного автомобиля колеса отпали во время движения по улице Севастопольской в Симферополе.

Фото курьезной ситуации местные жители опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях симферопольцы пошутили, что водитель ехал «после шиномонтажа» или просто «прилег отдохнуть».

— Вот поэтому я всегда сам подтягиваю болты, — рассказал предусмотрительный пользователь социальной сети.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

«КамАЗ» с бетономешалкой сбил пенсионерку под Симферополем. В селе Мирное под Симферополем автобетоносмеситель «КамАЗ» совершил наезд на 76-летнюю женщину, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

В Крыму в лобовом столкновении грузовика и иномарки пострадал ребенок. В Бахчисарайском районе Крыма лоб в лоб столкнулись легковая машина и малотоннажный грузовик, есть пострадавшие.

Ночью в Евпатории сгорели «Лексус» и «Лада». В час ночи в службу спасения поступило сообщение о том, что в Евпатории горят два автомобиля.

Два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей под Бахчисараем. Два человека погибли при столкновении автомобилей Renault Kangoo и Lada Priora, произошедшем на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь.

Власть
В Севастополе началась новая эпидемия: заражаются только депутаты-единороссы

В Севастополе началась новая эпидемия: заражаются только депутаты-единороссы

В Севастополе началась новая эпидемия: депутаты-единороссы муниципальных округов начали друг за другом отказываться от мандатов.

Власть
Жителей Алушты попросили не пить воду из-под крана

Жителей Алушты попросили не пить воду из-под крана

16-17 июня в городе будет проходить профилактическая промывка и дезинфекция резервуаров запаса воды, сообщает пресс-служба администрации Алушты.

Власть
Расчеты ПВО «отбили» воздушную атаку на Крым

Расчеты ПВО «отбили» воздушную атаку на Крым

Авиация Южного военного округа и экипажи самолетов и вертолетов Черноморского флота провели совместную тренировку с силами ПВО.

Здоровье
В Крыму шесть новых случаев заражения коронавирусом

В Крыму шесть новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на сегодняшнее утро на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации