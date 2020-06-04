Происшествия
В Симферополе у автомобиля во время движения отвалились колеса
У неисправного автомобиля колеса отпали во время движения по улице Севастопольской в Симферополе.
Фото курьезной ситуации местные жители опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях симферопольцы пошутили, что водитель ехал «после шиномонтажа» или просто «прилег отдохнуть».
— Вот поэтому я всегда сам подтягиваю болты, — рассказал предусмотрительный пользователь социальной сети.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
«КамАЗ» с бетономешалкой сбил пенсионерку под Симферополем. В селе Мирное под Симферополем автобетоносмеситель «КамАЗ» совершил наезд на 76-летнюю женщину, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
В Крыму в лобовом столкновении грузовика и иномарки пострадал ребенок. В Бахчисарайском районе Крыма лоб в лоб столкнулись легковая машина и малотоннажный грузовик, есть пострадавшие.
Ночью в Евпатории сгорели «Лексус» и «Лада». В час ночи в службу спасения поступило сообщение о том, что в Евпатории горят два автомобиля.
Два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей под Бахчисараем. Два человека погибли при столкновении автомобилей Renault Kangoo и Lada Priora, произошедшем на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь.
В Севастополе началась новая эпидемия: заражаются только депутаты-единороссы
В Севастополе началась новая эпидемия: депутаты-единороссы муниципальных округов начали друг за другом отказываться от мандатов.
Жителей Алушты попросили не пить воду из-под крана
16-17 июня в городе будет проходить профилактическая промывка и дезинфекция резервуаров запаса воды, сообщает пресс-служба администрации Алушты.
Расчеты ПВО «отбили» воздушную атаку на Крым
Авиация Южного военного округа и экипажи самолетов и вертолетов Черноморского флота провели совместную тренировку с силами ПВО.
Друг семьи признался в убийстве шестилетней девочки в Крыму
Следователи в Крыму задержали мужчину по подозрению в совершении полового преступления и убийства шестилетней девочки в Ленинском районе.
2 июня
В Крыму шесть новых случаев заражения коронавирусом
По состоянию на сегодняшнее утро на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга.