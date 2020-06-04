В Симферополе спасатели вытащили женщину из пятиметровой ямы

Сотрудники «КРЫМ- СПАС» извлекли женщину, провалившуюся в глубокую яму. Женщина находилась в бетонированной яме на глубине 5 метров и достаточно серьезно пострадала, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Вчера в службу спасения поступила информация о том, что в г. Симферополь женщина в результате неосторожности провалилась в глубокую яму. Требуется помощь спасателей в эвакуации из труднодоступного места.

В МЧС сообщили, что к месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена Симферопольского аварийно–спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х спасателей.

— По прибытии стало известно, что женщина находится в бетонированной яме, на глубине 5 метров. К месту происшествия также была вызвана бригада скорой медицинской помощи. С использованием изолирующих костюмов, средств индивидуальной защиты и снаряжения для работы на высоте пострадавшая была эвакуирована из ямы и передана медикам для оказания медицинской помощи. Находилась в сознании. Операция по извлечению женщины заняла около 15 минут, — уточнили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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