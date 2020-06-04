Власть
В Симферополе пообещали сделать новый скейтодром
Новый скейтодром будет построен в Симферополе в районе центрального автовокзала.
Об этом в эфире радио «Крым» сообщила глава горадминистрации Елена Проценко.
«В этом году будет реализован проект по благоустройству восьми общественных территорий. Одна из них будет располагаться между гостиницей «Москва» и автовокзалом, на этом месте будет располагаться большой спортивный кластер и скейтодром. Скейтодром будет строиться с учетом всех пожеланий представителей данного вида спорта», – рассказала глава горадминистрации.
Кроме того, на этот год запланировано благоустройство сквера у Дворца культуры профсоюзов. «На данном участке планируется установить фонтан и уличное освещение, сделать велосипедные дорожки», – уточнила Проценко.
Еще три территории будут благоустроены на улице Севастопольской, а также приведен в соответствующий вид сквер на бульваре Ленина. «Проекты уже есть, на данный момент они находятся в экспертизе. На реализацию проектов благоустройства предусмотрено 444 миллиона рублей», – подчеркнула Проценко.
Ранее глава администрации сообщила, что восстановленные в этом году зоны отдыха будут ориентированы на симферопольцев разных возрастов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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