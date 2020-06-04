В Симферополе пообещали сделать новый скейтодром

Новый скейтодром будет построен в Симферополе в районе центрального автовокзала.

Об этом в эфире радио «Крым» сообщила глава горадминистрации Елена Проценко.

«В этом году будет реализован проект по благоустройству восьми общественных территорий. Одна из них будет располагаться между гостиницей «Москва» и автовокзалом, на этом месте будет располагаться большой спортивный кластер и скейтодром. Скейтодром будет строиться с учетом всех пожеланий представителей данного вида спорта», – рассказала глава горадминистрации.

Кроме того, на этот год запланировано благоустройство сквера у Дворца культуры профсоюзов. «На данном участке планируется установить фонтан и уличное освещение, сделать велосипедные дорожки», – уточнила Проценко.

Еще три территории будут благоустроены на улице Севастопольской, а также приведен в соответствующий вид сквер на бульваре Ленина. «Проекты уже есть, на данный момент они находятся в экспертизе. На реализацию проектов благоустройства предусмотрено 444 миллиона рублей», – подчеркнула Проценко.

Ранее глава администрации сообщила, что восстановленные в этом году зоны отдыха будут ориентированы на симферопольцев разных возрастов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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