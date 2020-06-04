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Происшествия

В Севастополе адвокат погорел на взятке

В Севастополе задержали адвоката местной адвокатской палаты по обвинению во взяточничестве.

Об этом сообщает Следком России по Крыму. 

Следствие выяснило, что Гагаринский районный суд рассматривал дело, возбужденное Следственным комитетом по материалам УФСБ РФ по Крыму, по обвинению должностного лица в растрате вверенных ему денежных средств. Адвокат предложил обвиняемому передать через него взятку судье, чтобы тот назначил наказание не связанное с лишением свободы.

Позже защитник по частям получил 156 тысяч рублей. При получении очередного «транша» адвокат был задержан сотрудниками регионального Управления ФСБ.

Следствие в ближайшее время выйдет в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения. Адвокату грозит крупный штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до десяти лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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