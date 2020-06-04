В Севастополь привезли коронавирус из Санкт-Петербурга

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По состоянию на утро 4 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

За сутки выписано двое выздоровевших.

«Человек вернулся из Санкт-Петербурга и находился на самоизоляции. Тест показал положительный результат», - сообщили в пресс-службе правительства города по поводу нового заболевшего.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 171 человек. Выздоровел 141 человек, трое умерли.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 79 человек, в городской больнице №9 – 81. Под наблюдением по месту жительства – 1248 человек.

За 3 июня экспресс-тестирование на COVID-19 на пунктах пропуска прошли 114 человек.

Система тестирования была запущена 1 июня для тех, кто приезжает в город из других регионов РФ.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым на утро 4 июня зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса, один пациент скончался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму шесть новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на сегодняшнее утро на территории Республики Крым подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга.

Стало известно когда поликлиники Крыма возобновят плановый прием пациентов. Поликлиники республики все еще оказывают только экстренную помощь пациентам. Плановый прием в государственных медицинских учреждениях возобновится после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

В ВОЗ предупредили об угрозе второй и более разрушительной волны COVID. Если распространение коронавируса не купировать, то его «вторая волна» может стать разрушительной.

Ученые ответили, сможет ли жара остановить коронавирус. Американские ученые провели ряд исследований по влиянию изменения температуры, влажности, осадков и ультрафиолетового излучения на уровень распространения COVID-19.