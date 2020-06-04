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Власть

В общественных пространствах центра Ялты появился бесплатный интернет

11:06 четверг, 4 июня 2020
Ялта

Жители Ялты и гости курорта теперь могут воспользоваться бесплатным доступом в интернет в общественных пространствах центра города.

Об этом сообщил начальник департамента экономического развития местной администрации Эдуард Онацкий.

«Покрытие высокоскоростным интернетом через технологию Wi-Fi обеспечено на набережной Ялты от стелы городам-побратимам до начала ее нижней части, а также в недавно реконструированных скверах на улице Садовая и имени Ломоносова и в Пионерском парке», – уточнил он.

По словам Онацкого, который также является куратором пилотного проекта «Умный город», беспроводной интернет подключен по соглашению с одним из провайдеров в рамках реализации этого проекта и программы «Формирование современной городской среды».

«В ближайшее время точки доступа к бесплатному беспроводному интернету будут установлены также в районе памятника Ленину и «ялтинских грибков» на набережной», – добавил начальник департамента экономического развития Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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