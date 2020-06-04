Власть
В общественных пространствах центра Ялты появился бесплатный интернет
Жители Ялты и гости курорта теперь могут воспользоваться бесплатным доступом в интернет в общественных пространствах центра города.
Об этом сообщил начальник департамента экономического развития местной администрации Эдуард Онацкий.
«Покрытие высокоскоростным интернетом через технологию Wi-Fi обеспечено на набережной Ялты от стелы городам-побратимам до начала ее нижней части, а также в недавно реконструированных скверах на улице Садовая и имени Ломоносова и в Пионерском парке», – уточнил он.
По словам Онацкого, который также является куратором пилотного проекта «Умный город», беспроводной интернет подключен по соглашению с одним из провайдеров в рамках реализации этого проекта и программы «Формирование современной городской среды».
«В ближайшее время точки доступа к бесплатному беспроводному интернету будут установлены также в районе памятника Ленину и «ялтинских грибков» на набережной», – добавил начальник департамента экономического развития Ялты.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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