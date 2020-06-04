Власть
В Крыму завершили расследование дела бывшего замначальника отдела МВД в Саках
Следователи завершили расследование дела бывшего заместителя начальника отдела полиции в городе Саки, обвиняемого в получении крупной взятки.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника полиции межмуниципального отдела МВД РФ «Сакский». Он обвиняется в получении должностным лицом через посредника взятки за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере; мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения; превышении должностных полномочий (пункт «в» части 5 статьи 290, часть 3 статьи 159, часть 1 статьи 286 УК РФ)», – сообщила Постнова.
Установлено, что обвиняемый в мае 2019 года получил информацию о продаже местным жителем наркотиков на территории города Саки. Бывший сотрудник МВД передал посреднику, что за взятку готов не проводить в отношении нарушителя оперативно-разыскные мероприятия. Спустя некоторое время он получил за это 150 тысяч рублей.
«В том же месяце посредник обратился к замначальника в интересах местного жителя, которому требовалась отсрочка от военной службы. Несмотря на отсутствие таких полномочий, должностное лицо полиции потребовало и впоследствии получило за указанные действия часть суммы – 30 тысяч рублей. После этого им были созданы условия по привлечению призывника к уголовной ответственности за преступление, которое им не совершалось, поскольку призыву на военную службу не подлежат граждане, в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд», – добавила официальный представитель управления СК.
Обвиняемый был задержан вечером 24 мая 2019 года сотрудниками управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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